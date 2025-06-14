حريق بمعمل نجارة في شارع الرشيد.. والدفاع المدني تتدخل

وذكرت المديرية في بيان، ورد لـ ، أنه "نجحت فرق الدفاع المدني بالسيطرة على حريق في أحد المباني القديمة بشارع ، بالقرب من منطقة الميدان، حيث كان يُستخدم كمعمل للنجارة، وقد أسفرت الجهود عن الحفاظ على سلامة المبنى دون تسجيل أي إصابات بشرية، وذلك في عصر اليوم السبت".وأشارت الى ان "فرق الدفاع المدني سارعت بتطويق المباني والسيطرة على الحادث بكفاءة عالية، حيث تم إخماد النيران بشكل سريع لمنع تأثيرها على المبنى القديم الذي لا يتحمل قوة دفع الماء المستخدم في عمليات الإخماد".وبينت، أن "الفرق حرصت على حماية المباني المجاورة، وفتحت تحقيقاً في الحادث، واستدعت خبير الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب المؤدية لاندلاع الحريق".