نفي رسمي لتعرض السيد السيستاني لإصابات جراء هدم جزء من منزله

وأكد القسم في بيان ورد للسومرية نيوز، أن هذه الأنباء لا أساس لها من ، ويُحذر من تداولها أو نشرها لما تسببه من إثارة للرأي العام ونشر معلومات مضللة.كما يذكر قسم محاربة الشائعات بأنه يواصل تنفيذ حملات توعوية وتثقيفية في الأشرف بمناسبة عيد الاغر لتعزيز الوعي المجتمعي بين الزائرين الكرام، فضلاً عن تشكيل خلية متخصصة لرصد الشائعات والرد عليها فوراً بمعلومات دقيقة وموثوقة.