تنويه جديد من الخطوط الجوية العراقية

وقالت الشركة في بيان ورد لـ ، "نود ان نحيط المسافرين من حاملي التذاكر للمحطات المدرجة في جدول رحلات الشركة ليوم الأحد 16 حزيران 2025 مراجعة مكاتبنا لتثبيت حجوزاتهم وضمان انضمامهم إلى الرحلات النهارية المجدولة عبر ".وأضافت ان "الوجهات: ، كراتشي، إسلام آباد، دبي، القاهرة، ".