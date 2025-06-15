رغم نقص الوقود.. وزير الكهرباء يؤكد ضرورة المحافظة على ‏معدلات الإنتاج الحالية

وذكر بيان للوزارة، ان الوزير "أجرى زيارة ميدانية إلى دائرة التشغيل والتحكم ومركز السيطرة الوطني، حيث اطلع على ‏معدلات الإنتاج الحالية، ومتابعة استقرارية الشبكة الكهربائية في عموم المحافظات".وأضاف البيان، أن "الزيارة تضمنت استعراض بيانات الإنتاج من الوحدات التوليدية، ومستويات الأحمال، بالإضافة إلى مراقبة الخطوط الناقلة الرئيسية، لضمان التوزيع العادل للطاقة".وأكد الوزير خلال لقائه بالملاكات الفنية العاملة في المركز - بحسب البيان- "ضرورة المحافظة على ‏معدلات الإنتاج الحالية، رغم نقص الوقود".وأوضح، "نعمل بكل إمكانياتنا للحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية وتلبية احتياجات ‏المواطنين، وندعو جميع العاملين إلى مضاعفة الجهود لتأمين ساعات مستقرة ومستدامة لعموم ‏مناطق البلاد".وأضاف البيان، أن "الوزير تفقد مركز السيطرة الوطنية، ووجه بضرورة المتابعة المستمرة لموقف ‏الإنتاج وخطوط النقل، والالتزام بتوزيع الحصص بين المحافظات بعدالة وفق مقررات للتنسيق بين المحافظات".