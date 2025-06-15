العراق يتحرك لاعادة العالقين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "بناءً على توجيهات نائب رئيس ، تواصل وبعثاتها في الخارج جهودها المستمرة لمتابعة أوضاع المواطنين العراقيين العالقين في عدد من المطارات ودول الجوار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن".وأضافت ان "البعثات العراقية في كل من ، وجمهورية ، والمملكة الأردنية الهاشمية تمكنت من تأمين تأشيرات دخول للمواطنين الذين واجهوا صعوبات في استكمال إجراءات الدخول، وذلك بالتنسيق المباشر مع السلطات المعنية في تلك الدول"، موضحة انها "كثفت التنسيق مع بعثاتها في ، وإيران، وتركيا، والأردن لتنظيم عمليات إخلاء المواطنين العراقيين العالقين براً، وتأمين وسائل النقل المناسبة لإعادتهم بسلام".وذكرت انه "في إطار حرصها على تعزيز التواصل وتقديم الدعم الفوري، خصصت السفارات العراقية في هذه الدول أرقاماً للطوارئ لاستقبال نداءات المواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل عاجل"، لافتة الى ان "فرق العمل في البعثات القنصلية تتابع على مدار الساعة أوضاع المواطنين لضمان توفير الحماية والرعاية اللازمة لهم".وأكدت "استمرار عمل بعثاتها في دول الجوار لمتابعة شؤون الجالية العراقية، وتقديم الدعم القنصلي واللوجستي للمواطنين العالقين، التزاماً بتوجيهات الوزير وحرصاً على صون حقوق العراقيين في الخارج ورعايتهم في مختلف الظروف".