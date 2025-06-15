توضيح جديد بشأن فتح الأجواء وحركة الطائرات في العراق

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "استنادا الى توجيهات رئيس ، واعتمادا على مراسلات العراقي، جرى تمديد فتح الأجواء العراقية الجنوبية في من الساعة الرابعة فجرا وحتى الساعة العاشرة مساءً، بشكل يومي".وأضاف البيان، ان " لخدمات الملاحة الجوية، أحد تشكيلات وزارة النقل، تؤكد استمرار إيقاف حركة في الأجواء العراقية، عدا الفضاء الجوي المتعلق بمغادرة ووصول الطائرات إلى مطار ، بعد الأخذ بالتقديرات والمعلومات الصادرة من المدني والجهات المعنية الأخرى"، مشيرا إلى ان "وزير النقل أوعز بإعادة المسافرين العالقين في مطارات دولية متعددة إلى أرض الوطن، استنادا لتوجيهات ".وتابع البيان، انه "نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، فإن الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية تواصل تعليق الطيران في الأجواء والمطارات العراقية، عدا الدولي، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني والمسافرين".يشار الى ، احد تشكيلات وزارة النقل، باشرت تنفيذ عدد من الرحلات الجوية في مطار البصرة الدولي، الى عدد من ، لنقل المسافرين العالقين في تلك المطارات، وستواصل الشركة بتنفيذ عدد من الرحلات المجدولة عبر مطار البصرة الدولي.