تحديث بيانات أكثر من مليون ناخب في ذي قار

وقال مسؤول إعلام المكتب، رائد إن "عدد الناخبين الذين حدثوا بياناتهم منذ بدء العملية بلغ 97 ألف ناخب"، مشيراً إلى أن "13 ألفا و500 ناخب من مواليد 2007 شملوا بالتحديث في هذه الانتخابات".وبين أن "العدد الكلي للناخبين الذين حدثوا بياناتهم بلغ مليونا و135 ألف ناخب، من مجموع عدد الناخبين في المحافظة الذي يزيد على مليون و500 ألف ناخب".