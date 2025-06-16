الخارجية تتوصل إلى اتفاق مع السلطات التركية لمنح تأشيرات دخول للعراقيين العالقين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات التركية يقضي بمنح تأشيرات دخول للعراقيين العالقين، الذين واجهوا صعوبات في الدخول إلى الأراضي التركية خلال الأيام الماضية".واضافت ان "هذا الاتفاق جاء في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لمتابعة أوضاع المواطنين العراقيين في الخارج، وتوفير الدعم اللازم لهم، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في الدول الشقيقة والصديقة لتذليل العقبات أمامهم".وأكدت "استمرارها في أداء دورها في حماية مصالح المواطنين العراقيين، وتقديم التسهيلات الممكنة لهم عبر بعثاتها في الخارج".