العراقيون يودعون الحرارة لـ10 أيام وخبر سار لاهالي الجنوب

وقال في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك، وتابعته ، ان "مناطق وسط وشمال البلاد شهدت، اليوم، انخفاضا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، مع استمرار الأجواء صيفية، وتحسن واضح في الإحساس الحراري".وأضاف "أما في مدن الجنوب، فقد استمرت درجات الحرارة على ارتفاعها، إلا أن المؤشرات الحالية تفيد بحدوث انخفاض بعدة درجات يوم غد، لتلتحق تدريجيا بباقي المدن".وتوقع "استمرار غياب موجات الحر القوية عن أجواء البلاد لفترة تمتد لـ 10 أيام تقريبا، حيث ان هناك احتمالية لبقاء درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل، مع استمرار الأجواء الصيفية".