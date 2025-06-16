قرار بشأن الأجواء العراقية

وقال المصدر لـ ، انه "تقرر استمرار اغلاق الاجواء العراقية الى الساعة العاشرة من ليلة يوم غد الثلاثاء".وأضاف ان "الأجواء في مفتوحة امام وفق الأوقات المحددة".