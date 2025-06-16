قبرص توافق على استخدام أجوائها في نقل العراقيين العالقين بتركيا وبيروت وجورجيا

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "اللجنة المشكّلة من والخاصة بإعادة المواطنين العراقيين العالقين خارج البلد، استحصلت موافقة جمهورية قبرص المتحدة، باستخدام أجوائها في نقل العراقيين العالقين في مطارات بيروت وتركيا وجورجيا ، الى ".وذكرت ان "أسطول الناقل الوطني نفذ اليوم عبر مطار ، سبع رحلات لإجلاء العراقيين العالقين في عدد من مطارات بلدان العالم، فيما يستعد لتنفيذ 12 رحلة يوم غد الثلاثاء، بتوجيه من رئيس الوزراء وإشراف مباشر من وزير النقل السعداوي".وتابع أن " ، شرعت بوضع خطة تشغيلية مرنة، تتضمن تسيير رحلات طارئة من وإلى عدد من الوجهات الدولية، بالتنسيق مع والجهات المعنية"، مشيراً إلى أنّ "الأولوية ستكون للمواطنين العراقيين العالقين، لا سيما في مطار بيروت ودول أخرى، مع العمل على فتح وجهات إضافية بحسب تطورات الموقف".يشار الى ان رئيس وجه صباح اليوم الاثنين بتشكيل فريق برئاسة سلطة وعضوية وزارتي النقل والخارجية وقيادة لإعادة المواطنين العراقيين العالقين خارج البلد.