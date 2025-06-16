هيئة الاعلام تحذر من خرق الثوابت خلال تغطية الصراع مع إسرائيل وتتوعد المخالفين

وقال رئيس الهيئة في بيان عمم على المنصات والمؤسسات الإعلامية وتلقته ، " اتساقاً مع الموقف الرسمي الشاخص الذي عبرت عنه في بيانها بتاريخ 13 حزيران2025، الذي أدان الاعتداء الصارخ للكيان الصهيوني على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوصفه انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي وميثاق وتهديداً صريحاً للسلم والأمن الدوليين... تؤكد هيأة الإعلام والاتصالات على التزام المؤسسات الإعلامية بأنساقها وأشكالها كافة، بالمعايير المهنية والدقة الكاملة في نقل الأخبار وتحليلها، بعد التحقق الكامل من المعلومات والمضامين والمعطيات، وبما ينسجم مع ثوابت الشعب العراقي ومبادئه الوطنية والإنسانية والإسلامية، وفقاً لما نص عليه (قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) رقم (1) لسنة 2022 ، الذي تسري أحكامه على جميع وسائل الإعلام العراقية داخل البلاد وخارجها بموجب المادة 3/ خامساً".وشدد على "ضرورة تحمّل المسؤولية الوطنية والتاريخية في تغطية هذه التطورات"، محذرا "من أي محتوى إعلامي يُفهم أو يوحي بأنه ترويج مباشر أو غير مباشر للكيان الغاصب".واكد ان "الهيئة لن تتاخر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أية جهة إعلامية تثبت مخالفتها أو إخلالها بأحكام ، مضياً في دورها التنظيمي وواجباتها المهنية والمؤسسية في إطار المصلحة الوطنية العليا".