المئات يتظاهرون وسط بغداد تضامناً مع ايران

وقال مراسل ، إن المئات من عناصر كتائب وسيد الشهداء والنجباء، تظاهروا امام الجسر المعلق تضامناً مع .

وكانت " " شنت فجر الجمعة (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على ، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".