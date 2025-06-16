السيطرة على حريق بمخيمات في أربيل

وقالت المديرية، "اندلاع حريق في مخيمات بحركة في ، مشيرة الى "السيطرة عليه".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.