رئيس هيئة الحج: اخر قافلتين للحجاج غداً ومستمرون بتفويج الحجاج الايرانيين حتى وصولهم لديارهم

وقال مراسل ، أن "رئيس الشيخ ومحافظ قاما بزيارة مدينة الحجاج والمعتمرين في كربلاء".واشار الى ان " أكد على ان اخر قافلتين للحجاج العراقين ستصل يوم غداً "، مبينا أنه "تفويج الحجاج الايرانين الايرانيين مستمر حتى وصولهم لديارهم سالمين".