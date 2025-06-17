تعليمات مهمة للعراقيين في تركيا

وذكر بيان للقنصلية تابعته ، ان " لجمهورية في تود أن توضح للمواطنين العراقيين الراغبين بالعبور برا عبر اراضي الجمهورية التركية الى العراق بأن التركية للمرور يجب أن يحصل عليها المواطن العراقي من في البلد المتواجد فيه المواطن وتصدر خلال٤٨ ساعة من تقديم الطلب".وشددت القنصلية على "ابراز تذكرة سفر محجوزة على إحدىشركات الطيران التركية وفيها جهة الوصول إلى إحدى مطارات ونفاذ التأشيرة لمدة ثلاثة أيام".