مطار البصرة يستقبل طائرة قادمة بيروت تحمل 234 عراقيا كانوا عالقين

وقال مراسل ، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية هبط قبل قليل في قادمة من على متنها 234 مسافرا عراقيا كانوا عالقين.وأضاف المراسل، أن أعلنت أنه بعد قليل ستغادر طائرة على متنها 257 من الجنسية الى بيروت، بعد ان كانوا عالقين في .وأعلنت مديرية العراقية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تشكيل عمليات واعتماد كنقطة عودة للعراقيين العالقين في الخارج.