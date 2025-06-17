في عيد الصحافة العراقية.. السوداني يوجه الشكر للصحفيين (وثيقة)

وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن ، اطلعت عليها : أنه "وجه كتاب شكر وتقدير إلى جميع الصحفيين ونقيبهم ، تقديرا للجهود المبذولة في خدمة بلدنا وشعبنا.نص الوثيقة أدناه: