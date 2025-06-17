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في عيد الصحافة العراقية.. السوداني يوجه الشكر للصحفيين (وثيقة)
محليات
2025-06-17 | 07:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
190 شوهد
السومرية
نيوزـ محلي
وجه رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الثلاثاء، كتاب شكر وتقدير إلى جميع الصحفيين بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية.
وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن
مكتب رئيس الوزراء
، اطلعت عليها
السومرية نيوز
: أنه "وجه كتاب شكر وتقدير إلى جميع الصحفيين ونقيبهم
مؤيد اللامي
، تقديرا للجهود المبذولة في خدمة بلدنا وشعبنا.
نص الوثيقة أدناه:
>>
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