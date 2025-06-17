العراق يتحرك تحسبا لاشعاع إيراني

وقال مدير الوقاية والإشعاع في الهيئة ، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إنه "في ظل الظروف الراهنة وما تشهده من أحداث بين والكيان الصهيوني، تواصل الهيئة متابعة الموقف من خلال شبكة الإنذار المبكر المنتشرة في أنحاء ، وهي شبكة حديثة وفعالة".وأوضح ، أن "المنافذ الحدودية تتم مراقبتها باستخدام بوابات الفحص الإشعاعي، حيث تقرأ الخلفيات الإشعاعية وتُرسل مباشرة إلى المحطات المركزية في مكاتب الهيئة"، منوهاً بأن "رئيس الهيئة ترأس يوم السبت الماضي ، التي تضم ممثلين من كافة الجهات المعنية".وأضاف أن "العمل في هذه المرحلة ينقسم إلى قسمين: الرصد والاستجابة، فالعراق يمتلك منظومات حديثة قادرة على رصد وتشخيص أي ارتفاع في الخلفية الإشعاعية، وحتى الآن، ومع الضربات التي استهدفت منشآت داخل إيران، لم يسجل أي خلل أو زيادة في النشاط الإشعاعي على الأراضي العراقية".وتابع "فيما يخص الاستجابة، هناك خطة وطنية مفعلة للتصدي لحالات الطوارئ، وغرفة الطوارئ في حالة انعقاد مفتوح كل يوم سبت، ويتم تفعيل الخطط الوطنية فور وقوع أي حادث محتمل"، مشيرا إلى أن "هناك خطة إقليمية أيضًا لمواجهة الطوارئ، يشارك فيها العراق إلى جانب عدد من ، وتم اعتمادها ضمن خطة الأزمات والحوادث في ، وأقرت كذلك من قبل في أيلول 2024".وبعث الحسيني وفقا للوكالة الرسمية برسالة اطمئنان، أكد فيها أن "الوضع حتى الآن آمن، ولا توجد أي مؤشرات على خطورة إشعاعية ناتجة عن الأحداث الجارية"، مؤكداً: "اننا مستمرون في الرصد، وسيتم تفعيل الخطط الوطنية والإقليمية في حال حدوث أي طارئ إشعاعي أو نووي".