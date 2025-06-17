النقل: خطة متكاملة لإعادة جميع العراقيين العالقين في المطارات الدولية

وقال مدير عام مناف عاجل، في بيان، ورد لـ ، أنه" بتوجيه من ، وبإشراف وزير النقل السعداوي، وبالتنسيق مع ، وسلطة العراقي تؤكد الوزارة حرصها على إجلاء جميع العراقيين العالقين في بعض ، عبر ، بواسطة طائرات الخطوط الجوية العراقية".واضاف، أن" وضعت خطة إجلاء متكاملة، تشمل تنفيذ أكبر عدد ممكن من الرحلات الجوية عبر مطار من الساعة الرابعة فجرا، وحتى العاشرة مساء، بتنسيق متواصل مع لخدمات الملاحة الجوية وسلطة الطيران المدني"، مؤكدا "استمرار بتنفيذ رحلات الاجلاء من عدد من المطارات الدولية، لاستيعاب جميع المسافرين من العراقيين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن".وتابع ان "لدى الشركة متابعة مستمرة لهذهِ الإجراءات، حيث نفذت سبع رحلات يوم أمس الاثنين، و12 رحلة اليوم الثلاثاء، لإعادة العراقيين العالقين في عدة دول".وطمأن عاجل، بحسب البيان ان "طائرات الخطوط الجوية العراقية ستقوم بنقل المسافرين بكل أمانة وحرص"، مؤكدا انه "لا داعي لحدوث أي حالة ارباك وضغط على مكاتب الشركة او منافذها".ونوه بان "رحلاتنا مستمرة ومجدولة، وبما ينسجم مع طبيعة الموافقات المستحصلة بشكل مستمر"، منبها في الوقت نفسه انه "سيتم اجلاء جميع العراقيين من كافة المطارات العالقين فيها، مع إمكانية زيادة عدد الرحلات، لإعادة جميع المسافرين العراقيين العالقين في بعض المطارات الدولية".واشار إلى أن" الوزارة دعت المسافرين العراقيين الى ضبط النفس والالتزام بالإجراءات وسبل الحجز، واستحصال التذاكر من منافذ ومكاتب الخطوط الجوية العراقية الخارجية من دون مبرر لأحداث اي ازمة، كون الوضع مسيطرا عليه، وضمن نطاق خطة الوزارة".