رجل يقتل والدته خنقاً بالوسادة ويدعي موتها بسكتة قلبية في الموصل

وقال المصدر لـ ، إن "مكافحة اجرام كشفت جريمة قـتل لسيدة مسنة قام ولدها بخنقها بواسطة وسادة وأنهى حياتها، ومن ثم ادعى اصابتها بسكتة قلبية".وأشار الى ان "قيادة الشرطة كشفت الجريمة بعد التحقيق معه واطاحت به لينال جزاءه".