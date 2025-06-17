تنويه من الخطوط الجوية العراقية لحاملي التذاكر بخصوص رحلات الغد

وذكرت الشركة في بيان، ورد لـ ، أنه "تود أن تحيط المسافرين من حاملي التذاكر للمحطات المدرجة في جدول رحلات الشركة ليوم الاربعاء 18 حزيران 2025 مراجعة مكاتبنا".وأشارت الى ان "المراجعة لتثبيت حجوزاتهم وضمان انضمامهم إلى الرحلات النهارية المجدولة عبر ".