المرشد الإيراني يدعو للتعامل بقوة في مواجهة "الكيان الصهيوني"

دعا المرشد الإيراني الأعلى ، الأربعاء، الى التعامل بقوة في مواجهة "الكيان الصهيوني".

وقال المرشد الإيراني بمنشور بالعربية على إكس، "يجب التعامل بقوة في مواجهة الكيان الصهيوني الإرهابي ولن نساومه أبدا".

ومنذ فجر الجمعة (13 حزيران 2025) تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت " " على شن غارات جوية على ، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد بساعات، بمئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب.