العراق يعلن تشكيل غرفة عمليات للتأهب والتصدي للطوارئ النووية على المستوى العربي

ووفقا بيان الهيئة، فإن اجتماعاً تنسيقياً عُقد عبر دائرة تلفزيونية برئاسة سالم ، مدير عام ، وصباح ، معاون رئيس للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، ورئيس الشبكة العربية للهيئات الرقابية النووية (ANNuR)، بحضور ممثلي الهيئات الرقابية في ، ، ، ، ليبيا، ، ، والسودان.ونقل البيان عن قوله: بأنه تم إقرار تشكيل غرفة عمليات (خلية أزمات) للتواصل الفوري وتنسيق الاستجابة عند تسجيل أي تغيير غير طبيعي في مستويات الإشعاع.وأشار البيان إلى أن، هذه الترتيبات تأتي ضمن سياق العمل العربي الجماعي للتصدي للتحديات الناجمَة بسبب العمليات العسكرية التي تستهدف المنشآت النووية في المنطقة، بما يضمن حماية السكان والبيئة والحفاظ على الأمن والأمان النوويين.