التربية تحدد موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط



وذكرت التربية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " موعد الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط سيكون الأسبوع المقبل".



وكانت قد اكدت في وقت سابق ان اللجان التصحيحية تمضي بإكمال النتائج وان نسب النجاح مشجعة هذا العام .