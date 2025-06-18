بشرى سارة لأصحاب المركبات الشمالية

وذكر بيان للمجلس، انه "وافق على مقترح لوزارة الداخلية بتمديد قرار تخفيض غرامات مخالفات المرور بنسبة 20%، لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 1 تموز وحتى 31 كانون الأول 2025".وفي 19 اذار الماضي، ذكر لرئاسة وزراء الإقليم في بيان، أن في عقد جلسته الاعتيادية، حيث قدّم خلالها ، ، مقترحاً لتمديد قرار سابق لمجلس الوزراء يقضي بتخفيض نسبة 20% من غرامات المخالفات المرورية لمدة ستة أشهر إضافية، وحرصاً على دعم المواطنين، وافق مجلس الوزراء بالإجماع على المقترح، وتم اتخاذ قرار بتمديد العمل بتخفيض الغرامات بنسبة 20% لمدة ستة أشهر أخرى، من 1 كانون الثاني/ يناير 2025 حتى 30 حزيران/ يونيو 2025".