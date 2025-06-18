في بغداد.. الشركة الصينية بدأت بناء البنية التحتية لمشروع تحويل النفايات لطاقة كهربائية

وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "مشروع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية يُعد من المشاريع الاستراتيجية التي عملت عليها أمانة خلال الفترة الماضية، وهو أول مشروع من نوعه في ، يهدف إلى الاستفادة من النفايات التي كانت تُدار بطرق كلاسيكية وقديمة".وأوضح، أن "المشروع تمت إحالته إلى الوطنية بعد استكمال الدراسات الفنية، حيث جرى الإعلان عنه كفرصة استثمارية بمشاركة عدة جهات حكومية، منها ، ، وزارة الكهرباء، وهيئة الاستثمار الوطنية".وأضاف، أن "شركة صينية فازت بالمشروع بعد مصادقة في عام 2025 عبر القرار رقم 75، وتم منحها الإجازة الاستثمارية رسمياً، وجرى توقيع العقد مع هيئة الاستثمار الوطنية، ووضع الحجر الأساس للمشروع من قبل رئيس مجلس الوزراء، "، مشيراً إلى، أن "المشروع بدأ فعلياً في منطقة النهروان، حيث باشرت الشركة الصينية تسلم الموقع وإجراء الفحوصات ومد الخدمات الأساسية من ماء ومجارٍ، بالتعاون مع الدوائر المعنية".وبين، أن "المشروع يعتمد على معالجة وحرق 3,000 طن من النفايات يومياً لإنتاج 100 ميغاواط من ، باستخدام أحدث تقنيات الجيل الرابع في مجال تحويل النفايات إلى طاقة"، موضحا أن "مدة إنجاز المشروع ستكون سنتين من تاريخ توقيع العقد، نظراً لاعتماد المشروع على معدات وأجزاء مستوردة من ، تتطلب وقتاً لتجهيز البنية التحتية ونصب الأنظمة التشغيلية".وأكد الجنديل، "وجود مشروع آخر قيد الإحالة في ، لمعالجة وحرق 3,000 طن من النفايات يومياً لإنتاج 100 ميغاواط من الطاقة الكهربائية"، مؤكدا أن "أمانة بغداد تجمع يومياً ما بين 9,000 إلى 10,000 طن من النفايات، ما يستدعي التوسع في هذه المشاريع المستدامة".