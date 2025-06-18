هذه الفئات مشمولة بتوزيع الأراضي بالمحافظات العراقية

وقال وكيل الوزارة، ، للوكالة الرسمية وتابعته : إن "الوزارة كلفت ومديريات الزراعة في المحافظات بالعمل على تحديد وفرز الأراضي الزراعية المناسبة، والتنسيق مع لتأمين الحصص المائية اللازمة قبل المباشرة بعملية التوزيع".وأوضح، أن "المرحلة الأولى من المشروع شملت فرز الأراضي وتوفير الحصص المائية، وقد تم تجهيز الأراضي في عدد من المحافظات، من بينها الأشرف والأنبار".وأشار إلى أن "توزيع الأراضي سيتم على المشمولين من المهندسين الزراعيين والمتفرغين ضمن فئة التفرغ الزراعي في تلك المحافظات، كمرحلة أولى".