المفوضية توجه رسالة للراغبين بالعمل كموظف اقتراع

وقالت المفوضية في بيان ورد لـ ، "إلى جميع المتقدمين للعمل بصفة (موظف) اقتراع في عملية انتخاب لعام 2025، نسترعي انتباهكم إلى أنه في حال جلب تأييد استمرارية خدمة أو وثيقة تخرّج، فيجب تسليمها مع استمارة التقديم إلى أي مركز تسجيل ضمن المحافظة".وأضاف ان "ذلك لا يحتاج أرسالها بالبريد إلى أو ".