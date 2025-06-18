السيد الصدر يدعو للخروج في تظاهرات سلمية منظمة بعد صلاة الجمعة القادمة

وقال في تدوينة على منصة (X) تابعتها ، "إنطلاقا من الواعز الديني والعقائدي والإنساني.. فإنه من الضروري الخروج بمظاهرات سلمية منظمة بعد صلاة الجمعة القادمة والتي ستكون موحدة في كل على حدة، وذلك تنديداً بالإرهاب الصهيوني والإمريكي وتوسعه الاستعماري ومعاداته للشعوب والأديان، وما يقوم به من مجازر ومن تعد على والإسلامية كما في الإعتداء على الجارة وفلسطينولبنان وسوريا واليمن، مستلهمين ذلك من نهج مرجعنا حيث قال قدس سره الشريف: كلا كلا وكلا كلا إمريكا.. حيث هي المحرك الأول لكل الحروب في العالم، بل وتنديداً بإختراق أجوائنا العراقية المحرّمة دولياً.. والذي سيكون ضرراً على الشعب ومقدساته وثوابته".وأضاف "نسترعي انتباه المختصين للقيام بواجباتهم إزاء هذه المظاهرة (السلمية) مع عدم إشتراك الفاسدين في ذلك.. فقد قال تعالى: أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ".واكد "أكرر قوله قدس سره بما فحواه: لا تقولوا قولاً ولا تفعلوا فعلاً إلا بعد مراجعة حوزتكم وعلمائكم".