انتشال جثتي شابين من قناة إروائية في الموصل

أفاد مصدر محلي، مساء الأربعاء، بانتشال جثتي شابين من قناة إروائية في بمحافظة .

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وقال المصدر في حديث لـ ، "انتشال جثتي غريقين من مواليد 2009 و2011 غرقاً أثناء السباحة في إحدى القنوات الإروائية بمنطقة الريحانية غرب مدينة ". ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.