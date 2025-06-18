​وزير الداخلية يوجه بتوصيات تخص مكافحة المخدرات

وقالت الوزارة في بيان، "استمع ، إلى الإيجاز الشهري لمديرية والمؤثرات العقلية، ووجه بجملة من التوصيات المهمة في مقدمتها الجدية في التدقيق ومتابعة وتعقب المتاجرين بالمخدرات، وشدد على التركيز في العمل على عمليات القبض على المتاجر بهذه السموم".

كما وجه الوزير بـ"إكمال الأوراق التحقيقية وإنجاز مذكرات إلقاء القبض، والاستمرار بعمليات التوعية والتثقيف لتحصين من آفة ".

وفي سياق متصل، أكد الشمري على "الاستثمار الأمثل لجميع الفعاليات المجتمعية والمناسبات الدينية لتوعية الشباب من مخاطر المخدرات"، كما بين "أهمية المصحات القسرية في إنقاذ ضحايا المخدرات وإيجاد أفضل السبل لضمان عدم عودة الأشخاص المتعافين الى التعاطي من خلال التثقيف داخل هذه المصحات وخارجها".



ووجه وزير الداخلية أيضاً بـ"الاستمرار في الاهتمام بأسر الشهداء الذين ضحوا من أجل إنفاذ القانون ومكافحة هذه الجريمة".

وعلى هامش هذا المؤتمر، ناقش الوزير آلية تطبيق المنهاج المقرر لأسبوع مكافحة المخدرات والتنسيق لإنجاح جميع الفعاليات التي سترافقه، بحسب البيان.