العراق يسجل أكثر من 6000 حالة طلاق في شهر ايار الماضي (جداول)

ووفقا للإحصائية التي حصلت عليها فإن، أعداد حالات الطلاق خلال شهر ايار الماضي بلغت 6015 وتصدرت كل من العاصمة ومحافظة الحصيلة، كما سجلت المحاكم خلال الشهر ذاته 31274 عقد زواج.الجداول ادناه: