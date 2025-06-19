بالأرقام والصور والاسماء.. أبرز 10 مستشفيات دمرتها إسرائيل في قطاع غزة

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي العشرات من مستشفيات قطاع غزة بالقصف أو الحرق أو التدمير أو إخراجها عن الخدمة خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.1 مجمع الشفاء الطبييقع في الوسطى من مدينة غزة، وقد اقتحمه جيش الاحتلال في مارس/آذار 2024 لمدة أسبوعين وبعد الانسحاب منه خلف وراءه مئات الشهداء ودمارا واسعا.أحرقت قوات الاحتلال أقسام ودمرت كل الأجهزة والمستلزمات الطبية فيه، وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أنه تم انتشال أكثر من 300 جثة من أرجاء المستشفى، وظهرت على بعضها علامات .2ـ مجمع ناصر الطبييقع في مدينة خان جنوبي القطاع، وتعرض للقصف الإسرائيلي المباشر مرات عديدة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كان آخرها في 23 مارس/آذار 2025 حيث قصف الاحتلال قسم الجراحة بالمستشفى.اجتاحت قوات الاحتلال المجمع لنحو أسبوعين إبان عملياتها العسكرية البرية في خان يونس، ودمرت كل الأجهزة الطبية وشبكات الصرف الصحي والكهرباء والمياه ومحطة الأكسجين المركزية، وحولت المجمع إلى خرابة.3ـ المستشفى المعمدانييقع في حي بقطاع غزة، وتعرض في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لقصف عنيف أسفر عن استشهاد 500 شخص من المرضى والجرحى والمدنيين الذين لجؤوا إلى المستشفى طلبا للحماية.عاد جيش الاحتلال بعد 18 شهرا من ذلك التاريخ وقصف مبنى الاستقبال والطوارئ بصاروخين، مما جعل المستشفى يخرج عن الخدمة بالكامل، واضطر المرضى والجرحى إلى افتراش الشوارع المحيطة.4ـ مستشفى كمال عدوانيقع في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وقد استهدفته قوات الاحتلال أكثر من مرة، وفي ديسمبر/كانون الأول 2024 اقتحمه الجيش الإسرائيلي بعد ساعات من حصاره وأحرق مرافقه وأجبر الطواقم الطبية والمرضى على خلع ملابسهم في البرد الشديد ثم اقتادهم إلى جهة مجهولة.وكان يتواجد في المستشفى 350 شخصا بينهم 75 مصابا بالإضافة إلى مرافقيهم، و180 شخصا من الكادر الطبي والعاملين في أقسام المستشفى.5ـمستشفى الأمليقع في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ويتبع لجمعية ، وقد أخرجه جيش الاحتلال عن الخدمة في مارس/آذار 2024 أثناء اقتحامه المستشفى، وأجبر الطواقم الطبية على إخلائه وأغلق مداخله بسواتر ترابية قبل أن ينسحب من المدينة في وقت لاحق في أبريل/نيسان 2024.6ـ مستشفى الصداقة التركييقع في مدينة غزة، ويعد المستشفى الوحيد المتخصص في علاج مرضى في قطاع غزة، وتوقف عن الخدمة في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بسبب الأضرار البالغة في المبنى وتعطل الأنظمة الكهروميكانيكية إثر استهدافه بالغارات الجوية الإسرائيلية.7ـ المستشفى الإندونيسييقع في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة وقد استهدفه الاحتلال أكثر من مرة ودمر جهاز التصوير الطبقي ومحطتي الأكسجين والكهرباء الخاصتين بالمستشفى.وفي ديسمبر/كانون الثاني 2024 أجبرت قوات الاحتلال الجرحى والمرضى والأطقم الطبية والنازحين على إخلاء المستشفى قبيل اقتحامه. وفي يناير/كانون الثاني 2025 خرج المستشفى عن الخدمة.8ـ مستشفى الرنتيسي للأطفاليقع في مدينة غزة ويقدم خدمات غسيل الكلى للأطفال دون 14 عاما في شمال القطاع.9ـ مستشفى العودةيقع في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وقد حاصرته قوات الاحتلال في يناير/كانون الثاني 2025 وأحرقت العديد من المنازل المجاورة له ومنعت وصول الأدوية والوقود، وكانت قبل ذلك قد أنذرت الطواقم الطبية والمرضى بإخلائه وهددت بقصفه.10ـ مستشفى التخصصييقع في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وقد خرج عن الخدمة في مايو/أيار 2024 جراء تكرار استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وتم نقل الطواقم الطبية العاملة فيه إلى المستشفى الميداني في منطقة المواصي.وبدعم أميركي ترتكب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.