التربية تصادق على أوامر تعيين 1658 خريجا بعنوان مدرس رابع

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أعلنت ، اليوم الخميس، عن المصادقة على أوامر تعيين 1658 خريج بعنوان مدرس رابع على .





وقالت في بيان ورد لـ ، إن "وزير التربية صادق على أوامر تعيين (١٦٥٨) خريجا بعنوان مدرس رابع على المؤشرة إزاء الاسماء المدرجة في الأدنى، بعد صدور أوامر تعيينهم من قبل ".