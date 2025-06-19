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العراق يستعد لاستضافة الملتقى الإحصائي العربي لدعم وتطوير السياحة

محليات

2025-06-19 | 06:20
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العراق يستعد لاستضافة الملتقى الإحصائي العربي لدعم وتطوير السياحة
178 شوهد

السومرية نيوز – سياسة

تستعد هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، بالتعاون مع هيأة السياحة، لاستضافة الملتقى الإحصائي العربي لدعم السياحة وتطويرها، والمزمع عقده في العاصمة بغداد خلال شهر أيلول المقبل، وذلك في إطار اختيار بغداد عاصمةً للسياحة العربية.


وبحسب بيان لوزارة التخطيط، عُقد اليوم الخميس اجتماعا تحضيريا مشتركا بين هيئة الاحصاء وهيئة السياحة شاركت فيه المديرة المسؤولة عن الإحصاءات الاقتصادية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عبر منصة “زووم”.

وبحسب البيان، أكد ضياء عواد كاظم رئيس هيئة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية الذي ترأس الاجتماع أهمية الملتقى كمنصة عربية رائدة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال الإحصاءات السياحية، مشيرًا إلى ضرورة تميز هذا الحدث وتوظيفه في إنتاج بيانات دقيقة وواقعية تخدم القطاع السياحي، الذي يُعد من القطاعات الحيوية ذات الأثر المباشر في تعزيز صورة العراق إقليميًا ودوليًا.

وأشار الى قدرة العراق على أن يكون وجهة سياحية بارزة في المنطقة، داعيا الى تشكيل لجنة توجيهية عليا تضم الجهات ذات العلاقة كافة لضمان نجاح الملتقى وإظهار العراق، وبغداد تحديدًا، بصورة مشرقة تليق بمكانته التاريخية والحضارية.

من جانبه، أكد رئيس هيئة السياحة ناصر غانم مراد، أن الملتقى يمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون العربي والدولي في القطاع السياحي، مشيرًا إلى العمل على إعداد استراتيجية وطنية شاملة للسياحة تمتد إلى 15 عامًا، تهدف إلى النهوض بالبنى التحتية والخدمات السياحية وتعزيز الاستثمار في هذا المجال.

الى ذلك دعا الدكتور مكي غازي، نائب رئيس هيئة الإحصاء، الى تضمين الملتقى محورًا خاصًا بالبيانات الجيومكانية، لسد الفجوات في الخرائط والمسوح الإحصائية الخاصة بالمواقع السياحية والأثرية والتراثية، منوها إلى إنتاج خرائط رقمية تفاعلية تساهم في التخطيط والترويج السياحي.

وشهد الاجتماع مناقشة تفصيلية لمحاور الملتقى العلمية وأوراق العمل التي ستُقدَّم خلاله، لضمان تقديم محتوى علمي رصين يُسهم في دعم اتخاذ القرار السياحي ويعزز من مكانة العراق على خارطة السياحة العربية والدولية
وشارك في الاجتماع ممثل عن وزارة الداخلية وعدد من المسؤولين في هيئة الإحصاء.
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التخطيط

بغداد

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