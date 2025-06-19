العراق يستعد لاستضافة الملتقى الإحصائي العربي لدعم وتطوير السياحة

وبحسب بيان لوزارة التخطيط، عُقد اليوم الخميس اجتماعا تحضيريا مشتركا بين هيئة الاحصاء وهيئة السياحة شاركت فيه المديرة المسؤولة عن الإحصاءات الاقتصادية في لجامعة عبر منصة “زووم”.وبحسب البيان، أكد رئيس هيئة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية الذي ترأس الاجتماع أهمية الملتقى كمنصة عربية رائدة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال الإحصاءات السياحية، مشيرًا إلى ضرورة تميز هذا الحدث وتوظيفه في إنتاج بيانات دقيقة وواقعية تخدم القطاع السياحي، الذي يُعد من القطاعات الحيوية ذات الأثر المباشر في تعزيز صورة إقليميًا ودوليًا.وأشار الى قدرة العراق على أن يكون وجهة سياحية بارزة في المنطقة، داعيا الى تشكيل لجنة توجيهية عليا تضم الجهات ذات العلاقة كافة لضمان نجاح الملتقى وإظهار العراق، وبغداد تحديدًا، بصورة مشرقة تليق بمكانته التاريخية والحضارية.من جانبه، أكد رئيس ناصر مراد، أن الملتقى يمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون العربي والدولي في القطاع السياحي، مشيرًا إلى العمل على إعداد استراتيجية وطنية شاملة للسياحة تمتد إلى 15 عامًا، تهدف إلى النهوض بالبنى التحتية والخدمات السياحية وتعزيز الاستثمار في هذا المجال.الى ذلك دعا الدكتور مكي غازي، نائب رئيس هيئة الإحصاء، الى تضمين الملتقى محورًا خاصًا بالبيانات الجيومكانية، لسد الفجوات في الخرائط والمسوح الإحصائية الخاصة بالمواقع السياحية والأثرية والتراثية، منوها إلى إنتاج خرائط رقمية تفاعلية تساهم في التخطيط والترويج السياحي.وشهد الاجتماع مناقشة تفصيلية لمحاور الملتقى العلمية وأوراق العمل التي ستُقدَّم خلاله، لضمان تقديم محتوى علمي رصين يُسهم في دعم اتخاذ القرار السياحي ويعزز من مكانة العراق على خارطة السياحة العربية والدوليةوشارك في الاجتماع ممثل عن وعدد من المسؤولين في هيئة الإحصاء.