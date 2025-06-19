القضاء يسترد 8 مليار دينار عن جريمة احتيـــال مالـــي

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتياليـــة.ويذكر أن وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام، بحسب البيان.