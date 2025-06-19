مجلس وكلاء الأمن الوطني يعقد جلسته برئاسة الأعرجي

وبحسب بيان لمكتب المستشار، ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.وناقش المجلس موضوع حوكمة سياقات الخدمات القنصلية التي تقدمها البعثات العراقية في الخارج، واتخذ القرارات اللازمة بصددها، كما ناقش المجلس عددا من مذكرات التفاهم واتخذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها، بحسب البيان.