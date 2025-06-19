بحضور المحافظ.. "نايا" تنظّم مؤتمراً حول دور الشباب بدعم البيئة والمناخ في ذي قار

وفي كلمة له على هامش المؤتمر، أكد محافظ ، الإبراهيمي، أن "تداعيات التغير المناخي والاحتباس الحراري تركت أثراً سلبياً كبيراً على عموماً، وذي قار بشكل خاص"، مشيراً إلى أن "المحافظة تدعم فئة الشباب في تنفيذ البرامج البيئية، بما يشمل حملات رفع النفايات والملوثات، ضمن حاجة ملحّة لإعادة التوازن البيئي في ظل الاستقرار الأمني والسياسي والإداري الحالي، والذي يتيح للإدارة المحلية تقديم خدماتها بشكل أفضل".وشدد الإبراهيمي على "دعم المحافظة لجميع المبادرات والحملات البيئية التطوعية التي يقودها الشباب".ويأتي تنظيم المؤتمر في ظل تصاعد التحذيرات من تدهور الواقع البيئي في العراق، إذ تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن التلوث البيئي بات التهديد الأكبر للبلاد، لاسيما في ، حيث تواجه مناطق الأهوار المدرجة ضمن لائحة التراث العالمي خطراً وجودياً نتيجة شح المياه وارتفاع نسب التلوث.وبحسب البيان، يهدف المؤتمر إلى:1. تحفيز الشباب على المشاركة الفاعلة في حماية البيئة من خلال المبادرات التطوعية والمشاريع المستدامة.2. تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، لتبني حلول بيئية تدعم جهود الشباب.3. إبراز خطورة التغير المناخي والتلوث على البيئة المحلية، خاصة في مناطق ذات أهمية بيئية وتراثية كالأهوار.4. تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات، وتحفيزها على دعم البرامج الشبابية والبيئية.5. بناء وعي بيئي عام لدى المجتمع، من خلال النشاطات الحوارية والإعلامية التي تعزز الثقافة البيئية وتدعو إلى العمل الجماعي.