افتتاح المبنى الجديد لمحكمتي البداءة والأحوال الشخصية في الموصل

افتتح رئيس الاعلى ، الخميس، المبنى الجديد لمحكمتي البداءة والأحوال الشخصية في مدينة .

وقال المجلس في بيان، "افتتح القاضي الدكتور اليوم الخميس البناية الجديدة لمحكمتي البداءة والأحوال الشخصية ومنتدى القضاة".

وأضاف البيان "حضر الافتتاح رئيس الادعاء العام ورئيس الاشراف القضائي القاضي ورئيس القاضي ونواب رئيس الاستئناف ومدعي عام استئناف وعدد من القضاة، وضمت البناية الجديدة وملاعب لكرة القدم والواجهة النهرية للرئاسة والتي صممت وفقا للتصاميم الهندسية الحديثة".

وخلال الزيارة اجتمع رئيس الاعلى بقضاة محكمة استئناف نينوى وبحث معهم آلية العمل وسرعة حسم الدعاوى المعروضة امامهم ومتابعة القرارات القضائية والالتزام بالسلوك القضائي والتعامل باستقلالية، وفق البيان.