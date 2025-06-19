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افتتاح المبنى الجديد لمحكمتي البداءة والأحوال الشخصية في الموصل
محليات
2025-06-19 | 13:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
492 شوهد
افتتح رئيس
مجلس القضاء
الاعلى
فائق زيدان
، الخميس، المبنى الجديد لمحكمتي البداءة والأحوال الشخصية في مدينة
الموصل
.
وقال المجلس في بيان، "افتتح
رئيس مجلس القضاء الأعلى
القاضي الدكتور
فائق زيدان
اليوم الخميس البناية الجديدة لمحكمتي البداءة والأحوال الشخصية
الموصل
ومنتدى القضاة".
وأضاف البيان "حضر الافتتاح رئيس الادعاء العام
نجم عبد الله
ورئيس الاشراف القضائي القاضي
ليث جبر
ورئيس
محكمة استئناف نينوى
القاضي
رائد حميد
ونواب رئيس الاستئناف ومدعي عام استئناف
نينوى
وعدد من القضاة، وضمت البناية الجديدة
حدائق
وملاعب لكرة القدم والواجهة النهرية للرئاسة والتي صممت وفقا للتصاميم الهندسية الحديثة".
وخلال الزيارة اجتمع رئيس
مجلس القضاء
الاعلى بقضاة محكمة استئناف نينوى وبحث معهم آلية العمل وسرعة حسم الدعاوى المعروضة امامهم ومتابعة القرارات القضائية والالتزام بالسلوك القضائي والتعامل باستقلالية، وفق البيان.
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