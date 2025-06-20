"الشال" ينهي حياة فتاة في العمارة

وقال المصدر لـ ، ان "فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً اقدمت على الانتحار بعد شنق نفسها بواسط شال معلق في مروحة منزلها بمنطقة الشيشان في ".وأضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".