تنويه هام للعراقيين في تركيا

وقالت السفارة في بيان ورد لـ ، "نود ان نعلم المواطنين العراقيين المتواجدين في ، بأنه سيتم تسيير رحلة جوية استثنائية على متن الخطوط الجوية العراقيّة، يوم غدٍ السبت الموافق 2025/06/21، عبر خط – ، وذلك في تمام الساعة 11:30 مساءً".ودعت السفارة "الراغبين بالسفر على متن هذه الرحلة إلى مراجعة مكتب الخطوط الجوية العراقيَّة في أنقرة بشكل عاجل لقطع تذاكر السفر".