"تجاوزنا الأزمة".. العراق "يمتص" زخم المواطنين العالقين ويؤكد استمرار الإجلاء

وذكر بيان للوزارة، أن " العراقي نجح في امتصاص زخم المسافرين العراقيين العالقين في والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، مؤكدا أنه "تم نقل الغالبية العظمى من مطارات وتركيا وجورجيا وكوالالمبور والقاهرة ودبي وغيرها، عبر ، بهمّة وتفان وإخلاص من قبل ملاكات وملاكات والملاحة الجوية الذين أثبتوا كفاءتهم وانضباطهم في مواجهة هذا التحدي".واضاف البيان، ان "الوزارة تود أن توضح للمواطنين الكرام أنه بالنسبة للدول التي لا تصل إليها طائرات الخطوط الجوية العراقية بشكل مباشر، بإمكانهم التواصل مع أقرب محطة أو مكتب معتمد لدى الشركة مثل: – القاهرة – بيروت – إسطنبول – دبي، لغرض الحجز والعودة إلى البلاد".وأكد البيان، ان "الخطوط الجوية العراقية لعبت دوراً إنسانياً ووطنياً كبيراً، إذ لم تكتفِ بإجلاء المواطنين العراقيين فحسب، بل قامت أيضاً بمساعدة الجاليات العربية والأجنبية العالقة، ونقلهم إلى بلدانهم أو أقرب النقاط الممكنة. ويأتي ذلك في وقت تخلّت فيه العديد من شركات الطيران الأخرى عن أداء هذا الدور، بينما بقيت الخطوط الجوية العراقية وحدها تتحمل المسؤولية، في صورة تعكس روح التضامن العراقي والإنساني".وأشار البيان إلى أن "الشركة نفذت بمعدل يومي منذ الخامس عشر من الشهر الجاري ما بين 10 إلى 12 رحلة جوية، إلى مختلف الوجهات ضمن خطة الإجلاء الطارئة".وأهابت الوزارة، بالمواطنين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن، مراجعة المكاتب الرسمية للخطوط الجوية العراقية لتثبيت أسمائهم، من اجل تنظيم الرحلات حسب الأعداد والحاجة الفعلية.