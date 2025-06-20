اسعارها خيالية وخطورتها عالية.. اعتقال شخص بحوزته كمية كبيرة من "الزئبق" بالديوانية

وذكرت شرطة في بيان ورد لـ ، أنه "بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة اللواء وبمتابعة مدير مكافحة الجريمة المنظمة في الديوانية وبعد توفر المعلومات التي تفيد بوجود شخص يعمل على الترويج لبيع مادة الممنوعة التداول بسبب سميتها العالية وتاثيرها على والبيئة حيث يودي استنشاقها الى تلف خلايا الدماغ وتستخدم لاغراض طبية وعلمية بموافقات خاصة ومحدودة".وتابعت، أنه "بعد استحصال الموافقات القضائية بنصب كمين محكم من قبل مفارز مكافحة الجريمة المنظمة والقبض على أحد الأشخاص وبحوزته مادة الزئبق الرصاصي عالية السمية بقنينة تقدر كميتها 1000غرام حيث يروم بيع الغرام الواحد بـ400 $ والكيلو ب 400000 $، وبعد إجراء التحقيق الأصولي معه، اعترف صراحة بوجود 7 كغم في وبعد الانتقال إلى ضبطت مادة الزئبق".