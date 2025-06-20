كركوك.. اعتقال متهمين يرومون تهريب 50 دراجة نارية

وذكرت القايادة في بيان ورد لـ ، أنه "بناء على توجيه قائد شرطة اللواء فتاح ، القت مفارز شعبة مكافحة اجرام وبالتنسيق مع قوات الجيش العراقي المتمثلة بالفرقة الثامنة القبض على (50) متهم وبصحبتهم (50) دراجة نارية كانوا يرمون ادخالها الى المدينة عبر الطرق النيسمية".واشارت الى انه :"تم أتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".