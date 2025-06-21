كردستان تطمأن المواطنين: مخازننا ممتلئة

وطمأنت في "المواطنين بشأن استمرار تدفّق المواد الغذائية والأدوية"، مؤكدة أن "مستودعات الإقليم، التي أُنشئت وفق المعايير الدولية، ممتلئة بالمواد الغذائية القابلة للتخزين طويل الأمد، لذا لا يوجد خطر من نقص الغذاء".ودعت المواطنين إلى "شراء احتياجاتهم فقط، وعدم القلق من نفاد المواد".بالتزامن، دعا مدير الأمن الداخلي في الإقليم اللواء برزان قصاب السكان إلى "ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، رغم المخاوف المتزايدة من تداعيات الحرب".