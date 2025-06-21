خبر سار لاصحاب مركبات الأجرة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، اتنها "باشرت بطباعة لوحات تسجيل مركبات (الأجرة) "، داعية اصحاب مركبات الاجرة الى مراجعة مواقع التسجيل لتثبيت لوحات تسجيل مركباتهم".وأكد مدير المرور عدي حليم، وفقا للبيان ان "الجهود الكبيرة التي بذلتها كوادر المديرية أثمرت عن توفير كميات كافيه من المواد الاساسية لطباعة اللوحات لجميع اصناف المركبات وسيتم توزيعها في والمحافظات".