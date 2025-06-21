الـUV تلاحق العراقيين.. وتحذيرات بضرورة تفاديها

وقال الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "تحديثات بيانات نماذج الطقس العددية تشير إلى استمرار الاستقرار الجوي واجواء صيفية اعتيادية في عموم مناطق البلاد خلال هذا الأسبوع، بتأثير منخفض جوي حراري مع امتداد مرتفع جوي شبه مداري، ما يساهم في سيادة أجواء مشمسة وصافية عموما".وأضافت ان "درجات الحرارة العظمى تسجل مستويات قريبة من معدلاتها العامة إلى أعلى بقليل، مع طقس حار إلى شديد الحرارة نهاراً، لا سيما في المناطق الوسطى والجنوبية"، مشيرة الى انه "خلال الليل وساعات الصباح، تميل الأجواء إلى الاعتدال مع برودة نسبية على ، كما تميل درجات الحرارة للأرتفاع التدريجي بعد الاسبوع، ولا وجود لموجات حارة مرهقة".وتابعت ان "الرياح تستمر بالهبوب من الأتجاه الشمالي الغربي خفيفة إلى معتدلة السرعة على معظم المناطق، تنشط أحياناً خلال ساعات الظهيرة، مما يؤدي إلى إثارة للغبار المحلي المؤقت في بعض المناطق الصحراوية جنوب البلاد وشمالها الغربي".وتوقع "ان تهدأ الرياح نهاية الأسبوع"، داعية الى "تفادي التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة تحديدا بسبب ارتفاع تراكيز اشعة UV، مع الإكثار من شرب السوائل والحرص على التهوية الجيدة في الأماكن المغلقة ومتابعة التحديثات الجوية اليومية لمواكبة أي تغيّرات محتملة".