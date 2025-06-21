التخطيط تعلن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أيار الماضي

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن هذا الارتفاع تم رصده من قبل هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية التابعة للوزارة.وأضاف الهنداوي أن معدل التضخم السنوي، بالمقارنة مع شهر أيار من عام 2024، شهد هو الآخر ارتفاعًا بنسبة بلغت (1.5%).