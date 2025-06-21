العراق يتحرك لتحديث خطط الطوارئ خشية "الضربة النووية"

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ ، أن "الهيئة عقدت اجتماعها الثالث لغرفة العمليات المركزية للطوارئ الإشعاعية والنووية برئاسة فاضل حاوي مزبان رئيس ، وبحضور معاون رئيس الهيئة، وممثلي الجهات الوطنية المعنية".وخُصّص الاجتماع، وفق البيان، "لمناقشة التطورات الإقليمية الأخيرة، ولا سيما احتمالات استهداف المنشآت النووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتداعيات البيئية والصحية المحتملة على ، خاصة في المناطق الحدودية".واشار الى أنه "تمت متابعة مخرجات اللقاء الذي عقده القائد العام للقوات المسلحة مع خلية الأزمة، والذي شدَّد خلاله على أهمية الإسراع في تقديم تقييمات فنية دقيقة، ورفع الاحتياجات والمقترحات العاجلة من قبل الجهات المعنية، بهدف ضمان الجاهزية الوطنية واستكمال جميع الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة للتعامل مع أي طارئ إشعاعي أو نووي محتمل".وأكد رئيس الهيئة، بحسب البيان على "ضرورة تكثيف التنسيق بين الجهات الساندة، وتحديث خطط الطوارئ، والاستمرار في المتابعة الدقيقة لمنظومات الرصد والإنذار المبكر، للكشف عن أي تغيّرات إشعاعية مفاجئة، فضلا عن التواصل الدائم مع الجهات الرسمية المختصة، بما يضمن حماية المواطنين والبيئة".يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من حدوث تسريبات إشعاعية نتيجة الضربات الإسرائيلية التي تركز على منشآت نووية إيرانية.وفي الساعات الأولى من يونيو/حزيران، أطلقت عملية عسكرية واسعة ضد تحت اسم "الأسد الصاعد"، متهمة بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري.وشنت الإسرائيلية عدة موجات من الغارات في أنحاء متفرقة من إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن مقتل عدد من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين وعدد من العلماء النوويين. كما استُهدفت مواقع نووية بارزة، من بينها نطنز وفوردو.